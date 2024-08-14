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رياضة

بسبب إسرائيل.. إيقاف عداء شارك في الأولمبياد

Lebanon 24
14-08-2024 | 13:54
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أعلن الاتحاد الفرنسي انه اوقف لألعاب القوى العداء محمد عبد الله كونتا الذي شارك في سباق 400 متر بأولمبياد باريس 2024، بسبب نشره سابقا "خطاب كراهية" عبر منصات التواصل الاجتماعي.
 
وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على منصة "إكس": "أكد رئيس الاتحاد أنه أوقف الرياضي وأحال الأمر إلى النيابة العامة ولجنة الانضباط بالاتحاد".



وكان كونتا قد نشر صورة لنفسه ملفوفا بالعلم الفرنسي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه آسف إذا كان ما نشره في وقت سابق قد أساء إلى الناس.
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