Advertisement

رياضة

ريال مدريد يتوج بطلًا للسوبر الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه

Lebanon 24
14-08-2024 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1234359-638592769107441903.jpeg
Doc-P-1234359-638592769107441903.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توّج ريال مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على أتالانتا بثنائية نظيفة، مساء اليوم.


وبذلك، تجاوز ريال مدريد رقم برشلونة وميلان وأصبح النادي الأكثر فوزًا ببطولة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ريال مدريد يحرز لقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بفوزه على أتلانتا (2-صفر)
lebanon 24
15/08/2024 02:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في كأس السوبر الأوروبي.. أرقام قياسية بالجملة تنتظر "ريال مدريد"
lebanon 24
15/08/2024 02:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل السوبر الأوروبي.. ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة
lebanon 24
15/08/2024 02:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وصفت بـ"المرعبة".. ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة كامافينجا
lebanon 24
15/08/2024 02:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد

السوبر الأوروبي

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:49 | 2024-08-14
13:54 | 2024-08-14
12:03 | 2024-08-14
10:33 | 2024-08-14
08:27 | 2024-08-14
07:59 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24