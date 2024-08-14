ريال مدريد يتوج بطلًا للسوبر الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه

توّج ريال مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على أتالانتا بثنائية نظيفة، مساء اليوم.





وبذلك، تجاوز ريال مدريد رقم برشلونة وميلان وأصبح النادي الأكثر فوزًا ببطولة.

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