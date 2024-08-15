السيتي يواجه تشيلسي.. وصلاح يتطلع لرقم جديد





Advertisement وتفتتح منافسات الموسم الجديد بلقاء مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للبطولة برصيد 20 لقباً، مع ضيفه فولهام، على ملعب أولد ترافورد.

ويأمل يونايتد، بقيادة مديره الفني الهولندي إريك تين هاغ في الظهور بشكل أفضل في الموسم الجديد، بعد خيبة الأمل التي لحقت بالفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بترتيب المسابقة، ليغيب عن المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا. يرفع الستار غداً الجمعة عن الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2024-2025، حيث تتطلع الفرق الكبرى لتحقيق انطلاقة قوية، للوقوف على أرض صلبة في بداية مشوار المنافسة على الصدارة.وتفتتح منافسات الموسم الجديد بلقاء مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للبطولة برصيد 20 لقباً، مع ضيفه فولهام، على ملعب أولد ترافورد.ويأمل يونايتد، بقيادة مديره الفني الهولندي إريك تين هاغ في الظهور بشكل أفضل في الموسم الجديد، بعد خيبة الأمل التي لحقت بالفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بترتيب المسابقة، ليغيب عن المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان يونايتد قص شريط الموسم الكروي الجديد بإنجلترا، حينما خاض مباراة الدرع الخيرية مع جاره مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وتعادل الفريقان 1- 1 قبل أن يحسم مانشستر سيتي اللقب لصالحه بفوزه 7-6 بركلات الترجيح، ويتوج بأول ألقاب الموسم الجديد.

وستكون الأضواء مسلطة على ملعب ستامفورد بريدج، الذي يستضيف قمة مباريات الجولة الأولى للبطولة بين تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، يوم الأحد المقبل.

ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوعين فقط من لقاء الفريقين الودي بكأس فلوريدا، الذي جرى بينهما في إطار استعداداتهما للموسم الجديد بالولايات المتحدة، والذي انتهى بفوز كبير لمانشستر سيتي 4-2 على ملعب أوهايو ستاديوم.

ويسعى سيتي لاستغلال قوة الدفع التي حصل عليها عقب تتويجه بالدرع الخيرية وتحقيق نتيجة إيجابية من معقل الفريق الأزرق، الذي سيحاول هو الآخر استغلال عاملي الأرض والجمهور.

ودائماً ما تتسم لقاءات الفريقين بالإثارة، والتي كانت آخرها في الموسم الماضي، حينما تعادلا 4-4 بلندن و1-1 بمدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي، قبل أن يتخطى سيتي عقبة تشيلسي بصعوبة بالغة عقب فوزه عليه 1-0 في ويمبلي بالدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنكليزي.

وبينما يواصل الإسباني بيب غوارديولا مسيرته مع مانشستر سيتي، حيث يستعد لقضاء موسمه التاسع على رأس القيادة الفنية للفريق السماوي، فإن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا سيسجل ظهوره الأول في مباراة رسمية مع تشيلسي، بعدما تولى تدريب الفريق في حزيران الماضي خلفاً للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينيو.