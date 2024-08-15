بعد حادثة طعن والده.. يامال يتدرب بصورة طبيعية

Advertisement

تدرب لاعب برشلونة لامين يامال، اليوم الخميس، في مدينة جوان جامبر الرياضية، استعدادا للمباراة الأولى للفريق الكتالوني في الموسم أمام فالنسيا يوم السبت.وتلقى يامال مساندة كل من زملائه وأعضاء الجهاز الفني والنادي، بعد ساعات من حادث طعن والده منير نصراوي، الذي وقع مساء الأربعاء في ماتارو ببرشلونة.وبمجرد معرفة الخبر، توجهت أسرة يامال إلى مستشفى جيرمان ترياس إي بوجول الجامعي في بادالونا، التي نقل إليها منير نصراوي، لكن اللاعب نفسه لم يذهب، في ظل الضجة الإعلامية المتوقعة التي كان من الممكن أن تنشأ. (كووورة)