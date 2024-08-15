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رياضة
بعد دهسه لشاب بسيارته.. لاعب شهير إلى الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات والقتل الخطأ
Lebanon 24
15-08-2024
|
09:00
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أمرت النيابة العامة المصرية يإحالة أحمد أبو الفتوح، لاعب الزمالك والمنتخب المصري، إلى محكمة الجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.
وأعلنت النيابة أن لاعب الزمالك الشهير بـ"فتوح" متهم بالقتل الخطأ للمجني عليه أحمد السيد، أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المخدر.
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كما اثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، احتواء العينة المأخوذة من اللاعب على المادة المخدرة "الحشيش"، فيما أكد الطبيب الشرعي تعاطي اللاعب لجوهر الحشيش المخدر.
وكان لاعب كرة الزمالك ومنتخب مصر قد قتل شابا دهسا بسيارته.
وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا بوقوع حادث سير على الطريق السريع بالساحل الشمالي وتوقف حركة المرور، وبالفحص تبين أن المتسبب في الحادث هو لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح.
وكشفت التحريات أن اللاعب كان يسير بسيارته بالطريق السريع وبرفقته صديقه حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد صبحي، وفجأة اختلت عجلة القيادة في يده وفقد القدرة على السيطرة على السيارة لتنحرف يمينا ويسارا وتدهس شابا يدعى أحمد السيد تصادف مروره على جانب الطريق.
وألقت السلطات القبض على اللاعب وتحفظت على سيارته، كما نقلت جثة المتوفى لمستشفى العلمين. (العربية)
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