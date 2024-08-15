Advertisement

رياضة

بعد دهسه لشاب بسيارته.. لاعب شهير إلى الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات والقتل الخطأ

Lebanon 24
15-08-2024 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1234633-638593361340520227.jpg
Doc-P-1234633-638593361340520227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمرت النيابة العامة المصرية يإحالة أحمد أبو الفتوح، لاعب الزمالك والمنتخب المصري، إلى محكمة الجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

وأعلنت النيابة أن لاعب الزمالك الشهير بـ"فتوح" متهم بالقتل الخطأ للمجني عليه أحمد السيد، أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المخدر.
Advertisement

كما اثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، احتواء العينة المأخوذة من اللاعب على المادة المخدرة "الحشيش"، فيما أكد الطبيب الشرعي تعاطي اللاعب لجوهر الحشيش المخدر.

وكان لاعب كرة الزمالك ومنتخب مصر قد قتل شابا دهسا بسيارته.
 
تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح


وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا بوقوع حادث سير على الطريق السريع بالساحل الشمالي وتوقف حركة المرور، وبالفحص تبين أن المتسبب في الحادث هو لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح.

وكشفت التحريات أن اللاعب كان يسير بسيارته بالطريق السريع وبرفقته صديقه حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد صبحي، وفجأة اختلت عجلة القيادة في يده وفقد القدرة على السيطرة على السيارة لتنحرف يمينا ويسارا وتدهس شابا يدعى أحمد السيد تصادف مروره على جانب الطريق.

وألقت السلطات القبض على اللاعب وتحفظت على سيارته، كما نقلت جثة المتوفى لمستشفى العلمين. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:53 | 2024-08-15
12:16 | 2024-08-15
10:38 | 2024-08-15
07:55 | 2024-08-15
04:37 | 2024-08-15
03:05 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24