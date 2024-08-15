توتنهام يوقف بيسوما لأسباب انضباطية

استبعد نادي توتنهام لاعب الوسط المالي إيف بيسوما من مواجهة الإثنين أمام ليستر سيتي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لأسباب انضباطية.

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واعتذر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عما وصفه بأنه "سوء تقدير جسيم".وقال بوستيكوغلو الخميس في مؤتمره الصحافي قبل المباراة "قررنا إيقافه لمباراة يوم الإثنين".وتابع "الباب مفتوح أمامه ونأمل أن نتمكن من مساعدته لإدراك أن القرارات التي يتخذها لا تؤثر عليه فقط. على أمل أن يتيح له ذلك باتخاذ قرارات أفضل في المستقبل".وتم إيقاف بيسوما بعد نشره مقطع فيديو يستنشق فيه غاز مسبب للضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لما أعلنه مدرب الفريق الأسترالي أنج بوستيكوغلو. (بي إن سبورتس)