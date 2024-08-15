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رياضة

أول تعليق لوالد لامين يامال بعد تعرّضه للطعن بالسكين

Lebanon 24
15-08-2024 | 12:53
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وجه والد النجم الشاب في فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، لامين يامال، رسالة بعد تعرضه للطعن بسكين، مساء أمس الأربعاء، في أثناء مشاجرة.

وكتب والد يامال عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستغرام" اليوم الخميس: "شكرا لكم جميعا، أنا بحالة أفضل الآن، عناق كبير للجميع".
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وقال الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن: "والد لامين جمال، منير، خرج من مرحلة الخطر. الوضع تحت السيطرة بعد تعرضه للطعن في موقف للسيارات يوم الأربعاء".

من جانبها كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، ملابسات الواقعة وفقا لشهود عيان قالوا إن منير نصراوي والد لاعب برشلونة كان يتجول في حي روكافوندا، فألقى عليه أحدهم الماء من الشرفة.
 
إثر ذلك تورط والد يامال في مشاجرة بعد إلقاء الماء عليه فتعرض للطعن قبل وصول الشرطة بوقت قليل. (روسيا اليوم)

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