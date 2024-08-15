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رياضة

تطورات جديدة بعد حادث طعن والد يامين يامال

Lebanon 24
15-08-2024 | 15:07
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ألقت الشرطة في برشلونة القبض على رجل رابع متهم بالمشاركة في طعن والد نجم الكرة الإسباني البالغ من العمر 17 عاما، لامين يامال، الذي قال الخميس إنه يشعر بتحسن.

وشكرت الشرطة المواطنين على مساعدتها في اعتقال المتهمين بطعن منير نصراوي، الأربعاء. واعتقل 3 أشخاص يوم الأربعاء.
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وكشفت صحيفة "لا فانغارديا"، الأربعاء، أن نصراوي تعرض للطعن عدة مرات خلال مشادة مع مجموعة أشخاص قرب برشلونة.

وقالت إنه في حالة مستقرة بعد نقله إلى مستشفى. (سكاي نيوز عربية)
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