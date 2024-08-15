ملهم الطفولة.. مبابي يستهل مشواره في ريال مدريد على طريقة رونالدو

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ظهر الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد، لأول مرة بقميص الميرنجي، مساء الأربعاء، خلال مواجهة أتالانتا الإيطالي، بنهائي كأس السوبر الأوروبي بأفضل صورة ممكنة.وسجّل مبابي هدفًا ليقود ريال مدريد للانتصار بنتيجة (2-0) والفوز باللقب السادس للميرنجي في تاريخ مشاركاته في البطولة، ليصبح النادي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي على مر التاريخ.منذ صغره، كان مبابي معجبًا بكريستيانو رونالدو أسطورة المرينجي، وقد أعرب عن ذلك في عدة مناسبات.مع مرور الوقت، بدأ مبابي في تقليد أسلوب لعب رونالدو، خاصة في السرعة والمراوغات والقدرة على تسجيل الأهداف من مختلف الزوايا.الفرنسي عمل بجد لتطوير نفسه، وإعجابه برونالدو انعكس على أداء مبابي داخل أرض الملعب، حيث أصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم.قصة مبابي مع ريال مدريد، تبدو مشابهة بعض الشيء لقصة رونالدو التي بدأت في 2009.رونالدو انضم لريال مدريد في صيف 2009، بعقد يمتد إلى 6 سنوات مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.وكان يحاول ريال مدريد قبل ذلك الموعد ضم رونالدو، لكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت، وأيضًا المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون وقف ضد الصفقة بسبب تصريحات رامون كالديرون رئيس الميرنجي وقتها، بأن انضمام رونالدو للريال مسألة وقت، حيث تم اعتبار ذلك إهانة له ولمانشستر يونايتد.أيضًا مع مبابي، حاول ريال مدريد لسنوات طويلة لضمه، لكن إدارة باريس سان جيرمان كانت ترفض، حتى انتهت القصة بانضمامه مجانا هذا الصيف.وبالنظر للمفارقات بين الثنائي، فكانت البداية من حفل التقديم، حيث امتلأ الملعب أثناء تقديم كل منهما عن آخره.وظهر رونالدو ومبابي وهما يقبلان شعار ريال مدريد أثناء حفل التقديم.وكرر مبابي جملة رونالدو الشهيرة خلال حفل تقديمه (1، 2، 3.. هلا مدريد).رونالدو حين انضم لريال مدريد، ارتدى القميص رقم 9 وذلك لأن الأسطورة راؤول كان يحظى بالقميص رقم 7 والذي كان يفضله رونالدو ويرتديه في مانشستر يونايتد.أيضًا مبابي ظهر بالقميص رقم 9، رغم أنه اعتاد على القميص رقم 7 في صفوف باريس سان جيرمان، وذلك لأن هذا الرقم يلعب به البرازيلي فينيسيوس جونيور. (كووورة)