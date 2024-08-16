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رياضة

رونالدو يتعرّض للسخرية بسبب هذا التصرّف.. شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
16-08-2024 | 00:45
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تعرّض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنوع من السخرية رغم مساهمته في بلوغ فريقه النصر السعودي، الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر، على حساب مضيفه التعاون بفوزه عليه (2-0).
وأحرز رونالدو هدف الأمان الثاني "للعالمي" في الدقيقة 57 من عمر المباراة التي جرت مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بمدينة أبها.

ولكن رغم تسجيل "صاروخ ماديرا" الهدف الثاني لفريقه إلا أنه تعرض لنوع من السخرية بعد تنفيذه ضربة حرة مباشرة ذهبت كرته بعيدة عن المرمى.

وقبل أن يسدد النجم البرتغالي المخضرم (39 عاما) كرته، قام بتحفيز نفسه على طريقته الخاصة، حيث أظهرت عدسات المصورين، النجم البرتغالي وهو يقول لنفسه "أنا الأفضل".
 
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وقالت صحيفة "الديلي ميل" إن تصرف رونالدو كان مثار سخرية بعض المتابعين، بعدما سدد الكرة في الهواء، ولم تشكل أدنى خطورة. 
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