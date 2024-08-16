الدوري الإنكليزي يتخذ إجراءات لمنع الأخطاء التحكيمية.. ما هي؟

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قررت لجنة الحكام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اتخاذ إجراء جديد تجاه الحكام لتجنب أخطاء الموسم الماضي، والتي كان أبرزها اتهام نادي نوتنغهام فورست لأحد حكام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بتشجيع فريق لوتون تاون.وكان نادي نوتنغهام، الذي نجح في البقاء لموسم ثالث على التوالي في الدوري الإنكليزي، قد نشر بيانًا في نيسان الماضي عقب الخسارة أمام إيفرتون (2-0) في الجولة الـ34 من المسابقة، أكد فيه أن حكم تقنية الـ"VAR"، ستيوارت أتويل، كان مشجعًا لفريق لوتون تاون، الذي كان ينافس نوتنغهام على البقاء.وخلال اجتماع لجنة الحكام بقيادة هاورد ويب، الحكم الدولي السابق ومدير اللجنة، أكد أنه سيتعين على كل الحكام الإعلان عن "أي أهواء شخصية" تجاه فريق محدد قبل بداية الموسم الجديد، وذلك لتجنب أي تضارب في القرارات كما حدث في الموسم الماضي.وقال في هذا الصدد "سنقوم بمراجعة الأمر وإجراء تعديلات إذا اعتقدنا أنه قد يكون هناك تضارب في المصالح إذا أعلنت نفسك من مشجعي فريق معين. أيضًا، إذا لعبت مع نادٍ".وتابع: "نحاول إقناع المزيد من اللاعبين بالانتقال إلى مجال التحكيم، ولذلك نحتاج إلى العمل على هذا الأمر. وإذا كانت لديك علاقات شخصية مع أشخاص يعملون في النوادي أيضًا. سنقيم كل هذا ونأخذه في الاعتبار عند تعيين الحكام".ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في الدوري الإنكليزي الجمعة، بمواجهة مانشستر يونايتد وفولهام على ملعب (أولد ترافورد). (WIN WIN)