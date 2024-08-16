الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تفاجئ مفتعلي أزمة "الأهلية الجنسية".. وهذا ما أعلنته

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رغم تعرّض الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس والتي فازت لحملة كراهية وتضليل مشوبة بالعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها ترفض الاستمرار البقاء في دائرة الجدل.ووجدت خليف نفسها في باريس وسط جدل حول هويتها الجنسية، زاعمين خضوعها لجراحة "التحول الجنسي"، على خلفية خلاف بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة.مفتعلو تلك الأزمة اتخذوا صف الاتحاد الدولي للملاكمة الذي استبعد الجزائرية من بطولة العالم 2023 قبل المباراة النهائية مباشرة، لكن اللجنة الأولمبية الدولية كانت لهم بالمرصاد ودافعت عن إيمان بقوة مؤكدة أهليتها الجنسية كأنثى طبيعية.ورغم كم المعاناة التي عاشتها خليف طوال البطولة من تنمر وحملة مناهضة لها، إلا أن إيمان لم تفقد روح التسامح، وأكدت مد يد الصلح لمن أفتعل تلك الأزمة.وقالت الملاكمة الجزائرية:"لا أحب خلط السياسة بالرياضة، لكل طرف طرفه، ليس من حق السياسيين أن يظلمونني، هذا عيب كبير، لكن من يعتذر مني مؤكد أنني سأتقبل اعتذاره، ومن لم يفعل، أقول له إنني أنثى وسأبقى أنثى وشرفي قبل كل شيء".يذكر أن إيمان بدأت عقب انتهاء الأولمبياد في مقاضاة عدة شخصيات بارزة ممن شاركوا في الحملة ضدها كإيلون ماسك، مالك شركة "تسلا" ومنصة إكس ودونالد ترامب، المرشح الرئاسي بالولايات المتحدة الأميركية ومؤلفة سلسة "هاري بوتر"، الكاتبة جيه كيه رولينغ وغيرهم بتهمة التنمر الإلكتروني. (سكاي نيوز)