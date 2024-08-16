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رياضة

في مواجهة فالنسيا.. فليك يحشد القوة الضاربة لبرشلونة

Lebanon 24
16-08-2024 | 07:56
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استقر هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة على التوليفة التي سيخوض بها مباراة فالنسيا غدا السبت في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ملامح تشكيل البارسا حيث سيعتمد فليك على خطة 1/3/2/4.
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وسيحتفظ الألماني مارك أندريه تير شتيجن بمكانه في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع كوندي وكوبارسي وإيريك جارسيا وبالدي.
 
وفي الوسط يتواجد ثنائي الارتكاز اندريس كريستنسن واللاعب الواعد مارك كاسادو.

وتضم المحاور الهجومية لامين يامال يمينا ورافينيا يسارا مع الكاي جوندوجان في العمق أمامهم رأس الحربة روبرت ليفاندوفسكي. (روسيا اليوم) 
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