في مواجهة فالنسيا.. فليك يحشد القوة الضاربة لبرشلونة

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استقر هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة على التوليفة التي سيخوض بها مباراة فالنسيا غدا السبت في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ملامح تشكيل البارسا حيث سيعتمد فليك على خطة 1/3/2/4.وسيحتفظ الألماني مارك أندريه تير شتيجن بمكانه في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع كوندي وكوبارسي وإيريك جارسيا وبالدي.