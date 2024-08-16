Advertisement

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، اللجوء إلى سحب قرعة المسابقات التي ينظمها للأندية من خلال التشغيل الآلي.وأعلن الاتحاد أنه سيعتمد على التشغيل الآلي لسحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي بدلا من سحبها يدويا.ومن المقرر إقامة القرعة لهذه البطولات في 29 و30 أب الجاري في موناكو. (سكاي نيوز عربية)