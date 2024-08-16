Advertisement

رياضة

رقم قياسي لركلات الترجيح.. حدث فريد في تاريخ بطولات أوروبا

Lebanon 24
16-08-2024 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1235207-638594454322458517.jpg
Doc-P-1235207-638594454322458517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 خلال مباراة فريقي أياكس أمستردام الهولندي وضيفه باناثينايكوس اليوناني، شهدت منافسات التصفيات الحاسمة المؤهلة لمجموعات الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، حدثاً تاريخياً فريداً.

 
فقد احتاج أياكس أمستردام إلى 17 ركلة ترجيحية "سلسلة ماراثونية" ليفوز على باناثينايكوس (13-12) هدفا، بعد انتهاء المواجهة بالتعادل (1-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي.

Advertisement
وكان الفريق الهولندي قد فاز ذهابا (1-0) في أثينا، لكنه سقط على أرضه وبالنتيجة ذاتها بهدف سجله البرازيلي تيتي قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، ليجر المباراة إلى وقت إضافي بقيت فيه النتيجة على حالها، في ملعب "يوهان كرويف أرينا - Johan Cruijff Arena" بالعاصمة أمستردام.

ونفذ كل من الفريقين 17 ركلة ترجيحية قبل أن يحسم الدنماركي أنتون غايي النتيجة لصالح أياكس.

ويعود الفضل الأكبر في فوز الفريق الهولندي لحارس مرماه المخضرم ريمكو باسفير (40 عاما) الذي تألق بتصديه لخمس ركلات ترجيحية، ونجاحه في ترجمة ركلة واحدة إلى هدف لفريقه.

وأصبح ما جرى في موقعة أياكس أمستردام وباناثينايكوس حدثا استثنائيا، إذ سجل رقماً قياسيا في البطولات الأوروبية، لم يحدث من قبل في أي مسابقة كروية بالقارة العجوز.

وحطمت ركلات الترجيح في المواجهة الهولندية اليونانية الرقم القياسي السابق البالغ 32 ركلة ترجيحية في الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا تحت 21 عاما في عام 2007، وانتهت تلك السلسة بفوز هولندا على إنجلترا (13-12) هدفا أيضا.

وصعد فريق أياكس أمستردام إلى ملحق تحديد المتأهل مرحلة للدوري الدوري الأوروبي، وسواجه فيه فريق جاغيلونيا بياليستوك البولندي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:07 | 2024-08-16
10:20 | 2024-08-16
07:56 | 2024-08-16
04:30 | 2024-08-16
04:18 | 2024-08-16
02:29 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24