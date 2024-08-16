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رياضة

"سلتا فيغو" يحقق فوزه الأول في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني

Lebanon 24
16-08-2024 | 16:07
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حقق "سلتا فيغو" فوزه الأول في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم منذ 2015، وذلك بتغلبه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1، الجمعة.


ولم تكن بداية المضيف سهلة، إذ تخلف منذ الدقيقة 17 بهدف سجله كيكي غارسيا، ثم انتظر حتى الشوط الثاني ليدرك التعادل عبر البديل السويدي فيليوت سويدبورغ (66) قبل أن يخطف ابن الـ37 عاما ياغو أسباس الفوز في الدقيقة 84 بعد تمريرة من سويدبورغ.
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وبذلك، حقق سلتا فيغو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر، فوزه الافتتاحي الأول منذ تغلبه على ليفانتي 2-1 في آب 2015، فيما بدأ ألافيس الموسم الجديد بهزيمة، على غرار ما حصل معه في آب الماضي (ضد قاديش) من دون أن يمنعه ذلك من إنهاء الموسم في مركز عاشر مشجع.
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