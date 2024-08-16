ألكاراز يخرج مبكرا من بطولة سينسيناتي "للأساتذة"

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خرج النجم الإسباني كارلوس ألكاراز مبكرا من بطولة سينسيناتي الأميركية للتنس "للأساتذة" ذات الألف نقطة.وتقدم ألكاراز على منافسه الفرنسي جايل مونفيس في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، ولكن النجم الإسباني خسر في المجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: (6-7) و(4-6) ومعهما المباراة، التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الدور الثاني للبطولة.وانفجر كارلوس ألكاراز (21 عاما) غضبا بعد خسارته الشوط الرابع في المجموعة الثالثة الحاسمة، ليصب جام غضبه على المضرب وقام بتحطيمها ومن ثم بتبديلها، ولكن ذلك لم يساعده في تفادي الهزيمة المفاجئة.بينما ضرب جايل مونفيس موعدا في الدور الثالث لبطولة "ATP 1000. CINCINNATI OPEN" مع الدنماركي هولغر رون، الذي تغلب بدوره على البرتغالي نونو بورخيس بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة (6-3) و(7-6).