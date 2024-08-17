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رياضة
"ليست باهرة كما يتخيلها البعض"... بطلة أستراليا في السباحة: "قذارة" القرية الأولمبية أثرت في أدائي
Lebanon 24
17-08-2024
|
01:00
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في تصريح مُفاجئ، أعلنت البطلة الأسترالية في السباحة أريان تيتموس أن أداءها تأثر في أولمبياد باريس 2024 بسبب الظروف المعيشية "القذرة" في القرية الأولمبية.
وكشفت في لقاء لبرنامج "ذا بروجكت" الأسترالي ان "القرية الأولمبية ليست مصممة بقدرات كافية للتحمل. العيش فيها أثر بأدائي. أحد المواقف هو أنهم غيروا ملاءات أسرتنا بعد أول ليلة مكثنا هناك ومن بعدها لم يتم تغييرها حتى نهاية بقائنا هناك لقد عشنا في قذارة."
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وأضافت حاملة الميداليات الأولمبية الثماني: الملاءات أصبحت متشابكة كأنها خيوط صيد سمك، وبعد 3 ثوان اكتشفنا أنها 3 ملاءات وليست واحدة.
وأضافت تيتموس أنها شعرت أنها في عالم ديزني كونها محاطة بالنجوم الرياضيين ولكن "القرية الأولمبية ليست باهرة كما يتخيلها البعض".
وحققت تيتموس ذهبيتين في أولمبياد طوكيو وفضية وبرونزية، بينما أحرزت في باريس فضيتين وذهبيتين.(روسيا اليوم)
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