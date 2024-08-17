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رياضة
بهدف قاتل.. مانشستر يونايتد يفتتح الموسم الجديد للدوري الإنكليزي
Lebanon 24
17-08-2024
|
03:00
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افتتح فريق مانشستر يونايتد الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز على ضيفه فولهام بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.
ويدين فريق أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" بالفضل في انتصاره للاعبه الهولندي الجديد، المهاجم جوشوا زيركزي، الذي اقتنص هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل في الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد".
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ويأمل مشجعو فريق مانشستر يونايتد في استعادة هيبة وأمجاد "الشياطين الحمر" بعد سنوات عجاف، لم يستطع الفريق فيها مجاراة الكبار في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. (روسيا اليوم)
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