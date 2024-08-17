فريق مارسيليا الفرنسي يجمد موهبة جزائرية.. لسبب غير متوقع!

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فرض نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم عقوبة الإيقاف على لاعبه الجزائري ريان حساد، وفقا لما كشفت عنه مصادر إعلامية فرنسية.وحسب موقع "فوت أفريكا"، أخطر مارسيليا لاعبه الجزائري ريان حساد (18 عاما)، بأنه موقوف وممنوع من المشاركة في تدريبات الفريق الرديف لنادي أولمبيك مارسيليا من دون سابق إنذار.وساد الاعتقاد أن هذه العقوبة تم تسليطها على خلفية نشره "قصة" على حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" يهنئ فيها النجم الكونغولي شانسيل مبيمبا بعيد ميلاده.ووصف بعض المتابعين خطوة ريان بـ"الاستفزازية"، خاصة وأن نجم منتخب الكونغو الديمقراطية تم منعه هو الآخر من التدرب مع الفريق بسبب التصرف غير اللائق الذي قام به تجاه مدرب الرديف.وقرر بطل أوروبا في عام 1993 وضع شانسيل مبيمبا على قائمة الراحلين بسبب تكرر تصرفاته غير الاحترافية، بجانب رفضه تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل.وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "laprovence" الفرنسية، رفض مصدر مسؤول في الفريق الفرنسي ربط عقوبة الإيقاف بالتهنئة التي قام بها ريان للنجم الكونغولي شانسيل مبيمبا، حيث قال في هذا الصدد: "ريان ارتكب عدة تجاوزات في الفترة الأخيرة من بينها شتمه لزميله بجانب رفضه تنفيذ تعليمات مدربي الإحماء.. كل هذه الأسباب مجتمعة تقف وراء قرار منعه من التدرب مع الفريق الرديف".ولد اللاعب الواعد عام 2005 في فرنسا من أبوين جزائريين، وهو ما يسمح له قانونيا بتمثيل منتخبي البلدين على الصعيد الدولي.انضم لأكاديمية أولمبيك مارسيليا عام 2013 عن عمر 8 أعوام قبل أن يغادرها عام 2016 لأسباب رياضية.ولعب بعدها مع بعض الفرق الهاوية على غرار ساتام وإير بيل، قبل أن ينضم مجددا لمدرسة شبان النادي في عام 2021 بعدما نال إعجاب الكشافين.ويرتبط ريان حساد حاليا بعقد احترافي مع رديف نادي أولمبيك مارسيليا، يمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025.(روسيا اليوم)