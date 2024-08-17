نجم سان جيرمان يغيب لنهاية 2024.. والسبب؟

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أكدت تقارير صحافية فرنسية، اليوم السبت، أن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، تلقى ضربة قوية لخططه مع بداية الموسم الجديد.وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن جونسالو راموس مهاجم "بي إس جي"، سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر، بعد إصابته بكسر في الكاحل.وأضافت الصحيفة أن راموس سيجري عملية جراحية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة لوهافر، أمس الجمعة، في افتتاح منافسات الدوري الفرنسي.وتابعت: "بغياب راموس سيضم الفريق الباريسي في صفوفه مهاجما واحدا، وهو راندال كولو مواني".وتعرض جونسالو راموس للإصابة بعد مرور ربع ساعة فقط من مواجهة لوهافر نتيجة تدخل عنيف من اللاعب إيتيان يوتي.وانضم راموس لصفوف سان جيرمان في صيف العام الماضي 2023 على سبيل الإعارة قادما من بنفيكا البرتغالي قبل تفعيل عقد الشراء في أواخر العام.