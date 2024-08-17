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رياضة

محمد صلاح ينفرد برقم قياسي فريد

Lebanon 24
17-08-2024 | 09:47
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حقق النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول رقما قياسيا جديدا اليوم السبت، في مستهل مشواره "الريدز" في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (2024 -2025).

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لزميله البرتغالي ديوغو جوتا في مرمى مضيفه ومضيفه إيبسويتش تاون، العائد مجددا للدوري الإنكليزي الممتاز، عند الدقيقة 60 بتمريرة على "طبق من ذهب"، قبل أن يعود "الفرعون" بعد خمس دقائق فقط ويحرز بنفسه الهدف الثاني "للريدز" في هذه المباراة على ملعب "بورتمان رود".
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وأضاف النجم المصري فريق إيبسويتش إلى قائمة "ضحاياه بالدوري الإنكليزي الممتاز، ليصبح النادي الـ28 التي هز شباكها خلال مسيرته بالمسابقة التي بدأت مطلع عام 2014 مع فريقه السابق تشيلسي، من أصل 32 ناديا وجهها حتى الآن بإنجلترا، فقد أخفق "الفرعون" في هز شباك 4 فرق فقط وهي: لوتون تاون وسندرلاند وسوانزي سيتي، وليفربول، الذي لعب ضده بقميص الفريق اللندني، قبل رحيله عنه عام 2015.

كما انفرد محمد صلاح بالرقم القياسي كأكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي يسجل أهدافا في اللقاءات الافتتاحية، بعد تسجيله الهدف التاسع في المباريات الافتتاحية لفريق ليفربول ضمن المسابقة العريقة خلال المواسم الثمانية له، متجاوزا الثلاثي الإنكليزي المعتزل ألان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني، الذين أحرزوا 8 أهداف مع أنديتهم في الجولة الأولى للموسم.
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