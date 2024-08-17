Advertisement

رياضة

الهلال يكتسح النصر برباعية ويحرز كأس السوبر السعودي

Lebanon 24
17-08-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1235610-638595330738124201.jpg
Doc-P-1235610-638595330738124201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توج نادي الهلال، السبت، بطلا لكأس السوبر السعودي 2024، بعد تغلبه على نادي النصر بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.
انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (44)، ثم قلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني، مسجلا التعادل عبر الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (55)، ثم مواطنه ألكسندر ميتروفيتش (63 و68) والبرازيلي مالكوم (72).
Advertisement
ورفع ميتروفيتش رصيده إلى ثلاثة أهداف في المسابقة، بعدما سبق له أن هز شباك الأهلي في نصف النهائي.
وقد توج ناي الهلال بلقب بطل كأس السوبر السعودي لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه. 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:55 | 2024-08-18
15:00 | 2024-08-17
12:00 | 2024-08-17
09:47 | 2024-08-17
08:59 | 2024-08-17
04:30 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24