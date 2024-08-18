برشلونة يهزم فالنسيا.. ويكرر رقما تاريخيا بشبابه

استهل فريق برشلونة غمار الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم (2024-2025) بالفوز على مضيفه فالنسيا (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت.





تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله مهاجمه هوغو دورو في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

Advertisement

ولكن برشلونة رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (45، و49 من ركلة جزاء) على "ملعب ميستايا - Estadio Mestalla" بمدينة فالنسيا.





وأفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بأن برشلونة الفريق الوحيد الذي بدأ مباراة في الدوري "لا ليغا"، بمشاركة 3 لاعبين أعمارهم أقل من 18 عاما، منذ الموسم (1998-1999) على الأقل.



وأضافت الشبكة: "برشلونة فعل ذلك مرتين، الأولى ضد ألميريا في آيار 2024، بمشاركة يامال، وكوبارسي، وفورت، واليوم ضد فالنسيا بمشاركة يامال، وكوبارسي، وبيرنال". (روسيا اليوم)