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رياضة

برشلونة يهزم فالنسيا.. ويكرر رقما تاريخيا بشبابه

Lebanon 24
18-08-2024 | 02:55
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استهل فريق برشلونة غمار الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم (2024-2025) بالفوز على مضيفه فالنسيا (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت.

 
 
تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله مهاجمه هوغو دورو في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.
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ولكن برشلونة رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (45، و49 من ركلة جزاء) على "ملعب ميستايا - Estadio Mestalla" بمدينة فالنسيا.


وأفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بأن برشلونة الفريق الوحيد الذي بدأ مباراة في الدوري "لا ليغا"، بمشاركة 3 لاعبين أعمارهم أقل من 18 عاما، منذ الموسم (1998-1999) على الأقل.

وأضافت الشبكة: "برشلونة فعل ذلك مرتين، الأولى ضد ألميريا في آيار 2024، بمشاركة يامال، وكوبارسي، وفورت، واليوم ضد فالنسيا بمشاركة يامال، وكوبارسي، وبيرنال".  (روسيا اليوم)
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