الاتحاد اللبناني لليخوت نظم نشاطه الثالث

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نظم الاتحاد اللبناني لليخوت البطولة لفئة اللايزر ستاندر المفتوحة بعد بطولة الالواح الشراعية والمظليّة، وذلك بمشاركة الاندية الاتحادية.انطلقت البطولة من أمام النادي اللبناني لليخوت ومركز الاتحاد المؤقت في تحوم، في ظل أجواء من المنافسة والروح الرياضية، حيث أظهر اللاعبون المشاركون مهارتهم ولياقتهم العالية، وخصوصا "النشىء الجديد"، حيث تمكن اللاعب يان كاراياكوبودلو من إحراز المركز الأول وحلّ ثانيا" ربيع عساف وثالثا" المدرب المخضرم مروان حتي.وكان قد أعطى اشارة انطلاق السباق المشرف على السباقات وأمين عام الاتحاد خيرالله خيرالله ورئيسة اللجنة التنظيمية وعضوالاتحاد سيلفي كلارك حنا.بينما كانت الرياح متوسطة وبلغت سرعتها الى 20 عقدة وما يعادل درجة 3 بوفور كما ان مسار السباق كان رباعيا" وأولمبيا"وبلغت مسافته 4 كلم .ونظم خلال اليوم الواحد ثلاثة سباقات متتالية، ما يعتبر انجازا كبيرا للاتحاد وفريق عمله الذي كان متكاملا" من ناحية الحكام والمتطوعين ومصوّري الحدث. بالاضافة إلى غرفة التحكيم عن بعد عبر تقنية الدرون، والتي بثت مباشرة الى غرفة اللجنة التنظيمية للسباقات .وتقدم الحضور الوزيرة السابقة فيوليت خيرالله الصفدي، التي توّجت الفائز في البطولة، بينما توّج مركز الوصافة عضو هيئة الامناء في النادي اللبناني لليخوت رجل الأعمال كميل حايك والمركز الثالث كلارك حنا .وفي الختام، شارك الفائزون والحضور في شرب نخب المناسبة، وكانت كلمة لعضو اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس الاتحاد الكومودور ربيع سالم، حدّد فيها أهداف المرحلة المقبلة، باعتبار أن هذه البطولة كانت الأخيرة من ولاية الهيئة الادارية للاتحاد التي ستنتهي في منتصف فصل الشتاء المقبل.