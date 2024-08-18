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رياضة

ماذا قال مدرب برشلونة عن مستقبل غوندوغان؟

Lebanon 24
18-08-2024 | 10:26
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قال هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إنه يتوقع بقاء متوسط الميدان الألماني إيلكاي غوندوغان في صفوف الفريق الكتالوني خلال المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت بأن غوندوغان يرغب بالرحيل عن أسوار النادي الناشط في مسابقة "لا ليغا" في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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وسُئل فليك عن مستقبل لاعبه في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين لواحد على حساب ضيفه فالنسيا، فأجاب قائلاً: "غوندوغان كان يعاني من إصابة، بعد تعرضه لضربة في الرأس في آخر مباراة، لذا فضلنا أن يبقى في منزله".

وأضاف: "أنا أقدر نوع اللاعب الذي هو عليه وما هو عليه كشخص، لقد تحدثتُ معه كثيراً، لكن هذا شيء سيبقى بيني وبينه، لدينا علاقة جيدة، أعرفه جيداً، لدي شعور أنه سيبقى". (سي ان ان) 
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