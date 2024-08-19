Advertisement

رياضة

أنشيلوتي يلوم لاعبي ريال مدريد بعد التعادل أمام مايوركا: لا أريد تقديم أعذار

Lebanon 24
19-08-2024 | 00:00
A-
A+

Doc-P-1235979-638596462726485104.jpg
Doc-P-1235979-638596462726485104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، مساء الأحد، أنه لم يكن سعيدا بعد السقوط في فخ التعادل أمام مضيفه ريال مايوركا 1-1 ضمن المرحلة الافتتاحية للدوري الإسباني لكرة القدم.
ونقلت صحيفة "ماركا" عن أنشيلوتي قوله بعد نهاية المباراة: "لست سعيدا بالتعادل لأنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لأنه كنا بحاجة إلى إظهار المزيد من القوة".
Advertisement
وأضاف: "لكنني لا أريد أن أختلق الأعذار. إنها مباراة كان من الممكن أن نخسرها لأننا لم نكن نملك التوازن. لم تكن مباراة مباراة جيدة نحن فريق هجومي للغاية والتوازن الدفاعي جزء أساسي".
وتابع: "هذه المباراة يمكن أن تساعدنا على تعلم الكثير، إنها مباراة واضحة إلى حد ما حيث واجهنا مشاكل".
وبيّن مدرب الريال: "الجانب الدفاعي لم يكن جيدا. كان من الصعب علينا استعادة الكرة، والضغط بعد خسارتها. عندما نتحدث عن الجانب الدفاعي، نتحدث قبل كل شيء عن الالتزام الجماعي". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:17 | 2024-08-19
23:00 | 2024-08-18
14:48 | 2024-08-18
13:44 | 2024-08-18
10:26 | 2024-08-18
08:58 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24