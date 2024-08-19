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رياضة
أنشيلوتي يلوم لاعبي ريال مدريد بعد التعادل أمام مايوركا: لا أريد تقديم أعذار
Lebanon 24
19-08-2024
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كشف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، مساء الأحد، أنه لم يكن سعيدا بعد السقوط في فخ التعادل أمام مضيفه ريال مايوركا 1-1 ضمن المرحلة الافتتاحية للدوري الإسباني لكرة القدم.
ونقلت صحيفة "ماركا" عن أنشيلوتي قوله بعد نهاية المباراة: "لست سعيدا بالتعادل لأنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لأنه كنا بحاجة إلى إظهار المزيد من القوة".
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وأضاف: "لكنني لا أريد أن أختلق الأعذار. إنها مباراة كان من الممكن أن نخسرها لأننا لم نكن نملك التوازن. لم تكن مباراة مباراة جيدة نحن فريق هجومي للغاية والتوازن الدفاعي جزء أساسي".
وتابع: "هذه المباراة يمكن أن تساعدنا على تعلم الكثير، إنها مباراة واضحة إلى حد ما حيث واجهنا مشاكل".
وبيّن مدرب الريال: "الجانب الدفاعي لم يكن جيدا. كان من الصعب علينا استعادة الكرة، والضغط بعد خسارتها. عندما نتحدث عن الجانب الدفاعي، نتحدث قبل كل شيء عن الالتزام الجماعي". (سكاي نيوز)
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