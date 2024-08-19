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رياضة

موسى التعمري يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

Lebanon 24
19-08-2024 | 04:15
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أفادت تقارير صحفية، مساء الأحد، باقتراب نجم المنتخب الأردني، موسى التعمري، من الانتقال إلى صفوف أحد أندية دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في الموسم المقبل.
ويرتبط المهاجم موسى التعمري، البالغ من العمر 27 عاما، بعقد مع ناديه مونبلييه الفرنسي حتى صيف 2026.
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ولكن بحسب صحيفة "الجزيرة"، فإن نادي الشباب السعودي اقترب من الاتفاق النهائي مع النجم الأردني التعمري.
وشارك موسى التعمري في 27 مباراة رسمية بقميص مونبلييه في الدوري الفرنسي، وسجل 5 أهداف، كما قدم 4 تمريرات حاسمة.
ولفت موسى التعمري خلال مشاركته مع منتخب الأردن في منافسات كأس آسيا 2023 التي أقيمت مطلع العام الحالي في قطر، وساهم في احتلال منتخب "النشامى" مركز الوصافة في بطولة القارة الصفراء. (روسيا اليوم)
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