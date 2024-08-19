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رياضة

هنري يرحل عن تدريب المنتخب الفرنسي الأولمبي

Lebanon 24
19-08-2024 | 10:04
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غادر تييري هنري منصبه كمدرب للمنتخب الفرنسي الأولمبي لأسباب شخصية بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين.
وكشف الاتحاد المحلي للعبة بأن هنري بطل العالم مع منتخب بلاده كلاعب عام 1998، الذي كان مرتبطا بعقد حتى حزيران 2025، اتخذ هذا القرار "لأسباب يزعم أنها شخصية بالنسبة اليه".
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وأضاف في بيان نقلا عن هنري قوله "أود توجيه الشكر الى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه فيليب ديالو الذي منحني هذه الفرصة الرائعة".

وأضاف "حصد الميدالية الفضية لبلادي في الألعاب الأولمبية سيبقى أكبر فخر في حياتي. أنا مدين جدا للاتحاد، اللاعبين، الجهاز الفني وأنصار المنتخب الذين منحوني فرصة عيش تجربة ساحرة".

في المقابل أضاف البيان بان ديالو "شكر تييري هنري على العمل الكبير الذي قام به على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي".

وتابع "بطبيعة الحال، نأسف لهذا القرار لأن تييري هنري نجح في بلوغ الهدف الذي وضعناه له من خلال حصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاما وذهبية أولمبياد لوس انجليس". (بي إن سبورتس)
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