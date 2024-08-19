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رياضة

هوراكان يعتلي صدارة الدوري الأرجنتيني مؤقتاً

Lebanon 24
19-08-2024 | 10:10
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اعتلى هوراكان صدارة الدوري الأرجنتيني مؤقتاً، بالفوز على ضيفه بيلغرانو بهدف دون رد، لحساب الجولة الحادية عشرة.
ومنح ويليامز ألاركون هوراكان هدفا في الدقيقة السادسة والثلاثين، وعجز لاعبو بيلغرانو عن التعديل رغم إكمال أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد غييرمو بينيتيز في الشوط الثاني، ليرفع هوراكان رصيده في جدول الترتيب إلى ثلاث وعشرين نقطة.
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وفي مباراة أخرى فاز بوكا جونيورز على سان لورينسو بثلاثة أهداف لهدفين. (بي إن سبورتس)
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