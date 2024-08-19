رقم سلبي لهالاند مع مانشستر سيتي

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سجل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند رقما سلبيا في مباراة فريقه مانشستر سيتي الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد تشيلسي، والتي نجح من خلالها في تسجيل هدف.ورغم أن النرويجي نجح في إحراز الهدف الأول للسيتي هذا الموسم، فإنه سجل رقما قياسيا غير مرغوب فيه في مواجهة تشيلسي، حيث أصبح أول لاعب على الإطلاق يكمل ثلاث تمريرات صحيحة فقط أثناء لعبه 90 دقيقة كاملة تحت قيادة المدرب غوارديولا.ووعلى الرغم من براعته في تسجيل الأهداف، إلا أن مشاركة النرويجي في المباريات كانت محل تساؤل في كثير من الأحيان، حيث اتُهم بأنه مجرد هداف فقط. (اليوم السابع)