أمام الهلال.. ما حقيقة إصابة كريستيانو رونالدو القوية؟

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بدأ نادي النصر استعداداته لأولى مبارياته في دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، والمقررة أمام فريق الرائد، مساء يوم الخميس المقبل.النصر خسر لقب كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ بعد السقوط المدوي (1-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في المباراة النهائية.وأعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، "سلامة" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وعدم معاناته من أي إصابة.وكشفت الصحيفة عن أن الفحوصات الطبية التي خضع لها رونالدو صاحب الـ39 سنة، أثبتت سلامته من الإصابة على مستوى الظهر، وذلك بعد أن شعر بآلام شديدة في هذه المنطقة، خلال نهائي كأس السوبر السعودي.وأصبح الأسطورة البرتغالية، جاهزًا للمشاركة مع الفريق النصراوي أمام الرائد، مساء الخميس المقبل، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.وعلى جانب آخر، تأكدت إصابة أيمن يحيى، جناح نادي النصر الشاب، بـ"تمزق" في العضلة الخلفية للفخذ؛ وذلك خلال نهائي السوبر السعودي، أمام الزعيم الهلالي.وحسب صحيفة "الرياضية"، سيغيب يحيى البالغ من العمر 23 سنة، عن مباريات الفريق النصراوي لفترة تتراوح بين شهر إلى 6 أسابيع؛ حيث من المقرر أن يبدأ برنامجه التأهيلي، خلال الساعات المبقلة. (جول)