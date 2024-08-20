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رياضة
مفاجأة.. رونالدو يعطي الضوء الأخضر لصفقة من برشلونة
Lebanon 24
20-08-2024
|
03:05
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أعطى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الضوء الأخضر لإدارة نادي النصر، لإبرام صفقة عالمية من صفوف فريق برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي 2024، وفق ما ذكرته تقارير اعلامية.
ويأمل النصر في تدعيم صفوفه بالشكل الأمثل لمنافسة خصمه الهلال، الذي هزمه في سباق الدوري السعودي الموسم الماضي، ثم انتصر عليه في نهائي كأس السوبر السعودي قبل أيام بنتيجة ثقيلة قوامها أربعة أهداف لواحد.
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ووفق يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد عرض برشلونة لاعب الوسط الألماني المخضرم إلكاي غوندوغان على النصر.
ويهدف برشلونة إلى تحصيل أقصى استفادة مالية ممكنة من غوندوغان، عبر بيعه في الميركاتو الحالي للنصر بسعر كبير لا يقل عن 20 مليون يورو، بدلًا من خسارته بالمجان، بالنظر إلى نهاية عقد اللاعب مع البارسا بنهاية الموسم المقبل 2025-2026.
ومن المعلوم أن 3 أندية رئيسية تتنافس للتعاقد مع غوندوغان حاليًّا، وهي النصر ومانشستر سيتي وغلطة سراي، حيث يهدف السيتي إلى استعادة لاعبه السابق، فيما يطمح غلطة سراي إلى تكوين فريق تنافسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
من جهته، يرى النصر غوندوغان لاعبًا مثاليًّا لتعويض لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا، الذي رحل إلى الاتفاق، حيث يمتلك غوندوغان خصائص تهديفية عالية وحسًّا عاليًا على المرمى، فقد سجل 135 هدفًا في مسيرته، رغم أنه لاعب وسط. (اwinwin)
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