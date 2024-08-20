تعليمات واضحة "لم تنفّذ".. بيلينغهام يوبخ مبابي وثنائي "ريال مدريد"

لم ينجح الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الجديد "ريال مدريد"، بأول مباراة له بالدوري الإسباني، اذ فقد الفريق نقطتين في أولى مبارياته بـ "الليغا" وذلك بعدما تعادل مع مضيفه "مايوركا" بهدف في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب سون مويس.

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ويبدو أن جماهير "الريال" والصحافة المدريدية لن تصبر على النجم الفرنسي، اذ تريده أن يتحرّك سريعًا ليسجل ويصنع مع الفريق.

وربما نجوم "الملكي" ينتظرون من مبابي أداء مميّزًا، كونه "موهبة غير عادية" وفق ما قاله المدير الفني للفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وقد رصدت عدسات الكاميرا حالة التوتر والخوف التي سيطرت على لاعبي "الملكي" أثناء المباراة، حيث توجه جود بيلينغهام إلى مبابي واثنين من رفاقه بين شوطي المباراة من أجل التأكيد على ضرورة حسم النتيجة بشكل مبكر.

وقال النجم الإنكليزي في حديثه إلى الثلاثي مبابي ورودريغو وفينيسيوس جونيور: "أنتم الثلاثة، نحن بحاجة ماسة إلى التسجيل، لديهم ظهير هجومي قوي للغاية، لسنا في أمان".

وسرعان ما رد كيليان بكلمات قصيرة قال فيها: "هذا ما أقوله، علينا أن ننهي المباراة بطريقة ما"، قبل أن يعود جود بيلينغهام ويوجه نصيحة أخيرة للثلاثي الهجومي بالقول: "نعم، اصنعوا لأنفسكم المساحة وسددوا"، ويضيف: "أنتم الثلاثة، عليكم إنهاء الهجمات، الركض للخلف أمر صعب للغاية" وأكمل جملته بلفظ نابٍ، وفق ما كشفته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولم تكن نصائح اللاعب الإنكليزي الشاب كافية لإنقاذ الفريق، الذي عانى في الشوط الثاني بعد تلقي هدف التعادل في الدقيقة (53) عبر فيدات موريكي، قبل أن تنتهي ليلة "الميرينغي" السيئة بتلقي المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي للبطاقة الحمراء في الدقيقة 90.

وكان من المتوقع أن يبدع "الريال" بأول مباراة له بمسيرة "الليغا"، خصوصًا بعد تتويجه بلقب السوبر الأوروبي، ووسط قوة الخط الهجومي للنادي الملكي المرعبة التي تتألف من مبابي الذي تعاقد معه مؤخرا إلى جانب البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره بلد الوليد في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني، في تمام الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل.