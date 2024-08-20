برشلونة يوافق على انتقال نجمه غوندوغان مجانا إلى فريق إنكليزي

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أوردت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة وافق على انتقال نجم خط وسطه الألماني إلكاي غوندوغان إلى فريق إنكليزي في صفقة مجانية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.ووفقا لإذاعة "كادينا سير"، فإن غوندوغان بات قريبا من العودة إلى فريقه السابق مانشستر سيتي والذي رحل عنه الموسم الماضي بعد انتهاء عقده لينضم لبرشلونة في صفقة مجانية.وأضافت الإذاعة الإسبانية، أن وكيل أعمال غوندوغان يتواجد الآن في مدينة مانشستر للتفاوض على عودة النجم الألماني إلى النادي الإنكليزي.وأشارت الإذاعة إلى أن برشلونة سيسهل رحيل اللاعب البالغ عمره 33 عاما، حيث لن يدفع السيتي أي مقابل مادي لإتمام الصفقة.وكان غوندوغان غاب عن المواجهة الأولى لـ"البارسا" في الموسم الجديد 2024-2025 والتي تغلب فيها الفريق الكتالوني على مضيفه فالنسيا بنتيجة 2-1 في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.وطلب غوندوغان الرحيل عن برشلونة، بعدما أدرك في نهاية فترة الإعداد، أن دوره سيكون ثانويا مع الفريق خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الجديد هانسي فليك، ورحب النادي بالأمر لتوفير الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب الألماني. (روسيا اليوم)