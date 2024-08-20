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رياضة
برشلونة مهتم بضم هذا النجم
Lebanon 24
20-08-2024
|
11:36
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يسعى برشلونة إلى التعاقد مع الجناح الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا بعد فشل ضم نيكو وليامس، المتوج مع إسبانيا بكأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية الإثنين.
وبات كييزا خارج حسابات يوفنتوس مع قدوم المدرب الجديد تياغو موتا الذي أعلن صراحة عن عدم الاعتماد على نجم المنتخب الإيطالي، ما ترك ابن الـ26 عاما من دون فريق مع بداية الموسم الجديد، لكنه قد يحل في برشلونة الذي سعى لضم مواطنه نيكو وليامس من أتلتيك بلباو من دون توفيق.
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ورأت صحيفة "سبورت" أن كييزا قد يكون الخيار الأمثل بعد فشل ضم وليامس لاسيما أنه لن يكلف النادي الكتالوني أكثر من 14 مليون يورو للحصول عليه من يوفنتوس، حيث لعب منذ 2020 بعد قدومه إلى عملاق تورينو من فيورنتينا، وذلك لأنه لا يبقى على عقده مع "السيدة العجوز" سوى عام واحد. (بي إن سبورتس)
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