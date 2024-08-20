صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي.. ماذا في طيّاتها؟

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ذكرت تقارير أن إلكاي جوندوجان سينتقل إلى مانشستر سيتي، نظير عودة جواو كانسيلو إلى برشلونة هذا الصيف.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لن يبرم السيتي وبرشلونة اتفاقا يتضمن مبادلة بين جوندوجان وجواو في الميركاتو الصيفي.وأشارت إلى أن مانشستر سيتي لن يدفع رسوم نظير عودة جوندوجان إلى النادي، كما أن السيتيزينز لن يقبل برحيل كانسيلو دون الحصول على رسوم انتقال.وذكرت أن مانشستر سيتي سيقبل فقط برحيل كانسيلو هذا الصيف عن طريق انتقال نهائي أو إعارة مع خيار شراء إلزامي إذا تم استيفاء مجموعة من الشروط. (كووورة)