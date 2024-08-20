البايرن يخسر خدمات هذا اللاعب

سيغيب المدافع الدولي الكرواتي لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم يوسيب ستانيشيتش لأسابيع عدّة عن الملاعب بداعي إصابة في الركبة تعرّض لها أثناء التمارين، حسب ما أعلن النادي البافاري الثلاثاء.

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وتعرّض ستانيشيتش "لتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى" خلال تدريبات الإثنين وسيخضع لجراحة، وفقا لما كشفه بايرن في بيانه.واستعاد بايرن خدمات ستانيشيتش بعد أن وقع معه عقدا جديدا يمتد حتى 2027، وذلك بعدما لعب الموسم المنصرم مع باير ليفركوزن على سبيل الإعارة من النادي البافاري وتوج معه بثنائية الدوري والكأس الألمانيين. (بي إن سبورتس)