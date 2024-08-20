Advertisement

رياضة

خيمينيز إلى السعودية

Lebanon 24
20-08-2024 | 15:30
A-
A+
\
Doc-P-1236792-638597898960891952.png
Doc-P-1236792-638597898960891952.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي القادسية السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الإسباني الشاب كارلوس خيمينيز قادما من ليفانتي.
 
ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية على منصة "إكس"، صورا من توقيع العقد في مقر النادي بمدينة الخُبَر، وعلق عليها: "من الدوري الإسباني للخُبَر.. خيمينيز قدساوي إلى 2029".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:28 | 2024-08-20
14:25 | 2024-08-20
12:13 | 2024-08-20
11:36 | 2024-08-20
10:19 | 2024-08-20
07:33 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24