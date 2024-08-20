خيمينيز إلى السعودية

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أعلن نادي القادسية السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الإسباني الشاب كارلوس خيمينيز قادما من ليفانتي.ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية على منصة "إكس"، صورا من توقيع العقد في مقر النادي بمدينة الخُبَر، وعلق عليها: "من الدوري الإسباني للخُبَر.. خيمينيز قدساوي إلى 2029".