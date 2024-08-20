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رياضة

عهد شفهي بين لاعبي ريال مدريد.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
20-08-2024 | 23:00
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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن لاعبي ريال مدريد تعاهدوا على ضرورة تعويض التعادل غير المتوقع أمام ريال مايوركا، الأحد الماضي، في الجولة الأولى لليغا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن غرفة ملابس ريال مدريد لم تكن سعيدة على الإطلاق بعد التعادل مع مايوركا في المباراة الافتتاحية للدوري.
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وأضافت الصحيفة، أن اللاعبين انتقدوا أنفسهم، واعترفوا بأنهم قدموا مباراة سيئة، وأن عليهم الآن العمل على إصلاح الأمر. 

وأشارت إلى أن اللاعبين تعاهدوا على إسعاد الجماهير في مباراة يوم الأحد، ضد بلد الوليد.

وسيظهر ريال مدريد لأول مرة في البرنابيو هذا الموسم، ومن المتوقع أن تشهد تلك المباراة حضورا جماهيريا كبير، خاصة وأنها الأولى للفرنسي كيليان مبابي في الملعب التاريخي، بقميص الملكي. (كووورة)
 
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