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رياضة

نزاع مالي بين مبابي وباريس سان جرمان.. والنادي يردّ: تعرف ما وقعت عليه

Lebanon 24
20-08-2024 | 16:28
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كشف مصدر مقرب من نادي باريس سان جيرمان لوكالة "فرانس برس" يوم الثلاثاء أن كيليان مبابي لاعب الفريق السابق وريال مدريد الحالي "يعرف ما وقع عليه" وذلك رداً على مطالبات النجم الفرنسي بمبلغ 55 مليون يورو تمثل رواتب متأخرة ومكافآت لم يحصل عليها.
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وطلب مبابي الحصول على رواتب آخر 3 أشهر من الموسم بالإضافة إلى مكافأة "أخلاقية".

ولم يرغب نادي العاصمة في الرد، لكن مصدرا مقربا منه أوضح لـ"فرانس برس" قائلاً: الأمور أكثر إيجابية خلف الكواليس وأن المناقشات الحاصلة تجري بشكل بناء منذ أشهر عدة، والإدارة لم تتلق أي شيء من رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا أو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأضاف المصدر: اللاعب يعرف ما وقع عليه في مناسبات متعددة، علنا وسرا.

وفي بداية العام، أفاد الطرفان أن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جيرمان الصيف الماضي بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.

وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي. (العربية)
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