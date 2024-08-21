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رياضة

كروس مذهول من "رحيل" نجم برشلونة

Lebanon 24
21-08-2024 | 01:23
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نشر خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، فابريزيو رومانو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن إلكاي غوندوغان، لاعب وسط برشلونة، سيرحل عن صفوف الفريق هذا الصيف، فعلق الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد السابق، قائلا: "واو"، وأضاف رسوما تعبر عن الذهول.
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وذكرت تقارير صحفية مؤخرا، أن غوندوغان طلب الرحيل عن النادي الكتالوني، واستفسر عن إمكانية العودة إلى مانشستر سيتي، بعدما علم أن دوره سيكون ثانويا مع الفريق، خلال الموسم الحالي. (كووورة) 
 
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