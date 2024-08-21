كروس مذهول من "رحيل" نجم برشلونة

نشر خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، فابريزيو رومانو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن إلكاي غوندوغان، لاعب وسط برشلونة، سيرحل عن صفوف الفريق هذا الصيف، فعلق الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد السابق، قائلا: "واو"، وأضاف رسوما تعبر عن الذهول.

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