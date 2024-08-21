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رياضة
كالولو إلى يوفنتوس
Lebanon 24
21-08-2024
|
07:05
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وصل المدافع الفرنسي بيار كالولو إلى تورينو اليوم الأربعاء تمهيداً لانتقاله من ميلان إلى غريمه يوفنتوس على سبيل الإعارة.
ونشر يوفنتوس مقطع فيديو للمدافع الفرنسي البالغ 24 عاماً يصل إلى المركز الطبي "جاي ميديكل" حيث كان باستقباله مجموعة من مشجعي الفريق، وذلك من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني".
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وسيلتحق كالولو بيوفنتوس، للعب تحت إشراف المدرب الجديد تياغو موتا، في صفقة إعارة ستكلف عملاق تورينو 3.5 مليون يورو، مع خيار التعاقد معه نهائياً مقابل 14 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت وفق التقارير الإعلامية.
ووافق الناديان على شروط الانتقال منذ أكثر من أسبوع، لكن اللاعب احتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في خياراته واتخاذ قراره. (بي إن سبورتس)
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