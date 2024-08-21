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رياضة

حطم رقماً قياسياً.. رونالدو يهزم ميسي على "يوتيوب"

Lebanon 24
21-08-2024 | 15:52
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أطلق قائد نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" لعرض أبرز لقطات من حياته داخل الملعب وخارجه.


وحطمت قناة رونالدو، الرقم القياسي العالمي لأسرع قناة على "يوتيوب" اكتسابا للشعبية إذ وصل عدد متابعيها إلى مليون مشترك.
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وبعد ساعات من إطلاقها، ارتفع عدد المشتركين في القناة إلى أكثر من خمسة ملايين مشترك.

وتجاوز عدد مشتركي قناة رونالدو عدد متابعي قناة غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اذ يبلغ عدد المشتركين في قناته التي أطلقها في العام 2006، 2.19 مليون مشترك.

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