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رياضة

"بيراميدز" أول الواصلين الى نصف نهائي كأس مصر

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:00
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فاز نادي بيراميدز برباعية نظيفة على نظيره الجونة، الأربعاء، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وافتتح فيستون ماييلي التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، قبل أن يعزز أحمد سامي النتيجة في الدقيقة 42.
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وفي الدقيقة 56 سجل بلاتي توريه الهدف الثالث في شباك الجونة، قبل أن تأتي الدقيقة 79 برابع الأهداف عن طريق مصطفى فتحي.

وبهذه النتيجة، عبر نادي بيراميدز الدور ربع النهائي ليكون أول الواصلين إلى نصف نهائي البطولة.
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