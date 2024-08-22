ميلان لا يمانع رحيل لياو.. ويصدم برشلونة

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن ميلان الإيطالي لا يمانع رحيل أحد أبرز لاعبيه في فترة الانتقالات الحالية.



قالت الصحيفة إن برشلونة أبدى رغبته في التعاقد مع المهاجم رافائيل لياو لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.

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وأضافت: "النادي الكاتالوني قرر مطاردة الدولي البرتغالي عقب فشله في التوقيع مع نيكو ويليامز نجم أثلتيك بيلباو، في الوقت الذي تردد فيه أن "الروسونيري" يرى أن اللاعب غير قابل للبيع".

في المقابل أشارت إلى أن ميلان يعرض لياو للبيع بالفعل، لكنه يستهدف الحصول على 120 مليون يورو من الصفقة.

وتابعت: "خورخي مينديز، ليس وكيل لياو كما تردد في الفترة الماضية، لكنه على علاقة جيدة مع اللاعب ويعمل على تسويقه".

وزادت: "برشلونة لم يطارد لياو، لكن مينديز هو من عرض خدمات الجناح البرتغالي على إدارة النادي".

واختتمت: "ميلان سبق أن حصل على عرض سعودي لضم لياو نظير 70 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 20 مليوناً، لكن العملاق الإيطالي تمسك بالحصول على 120 مليوناً".