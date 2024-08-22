Advertisement

رياضة

ميلان لا يمانع رحيل لياو.. ويصدم برشلونة

Lebanon 24
22-08-2024 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1237404-638599132389474355.jpg
Doc-P-1237404-638599132389474355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن ميلان الإيطالي لا يمانع رحيل أحد أبرز لاعبيه في فترة الانتقالات الحالية.

قالت الصحيفة إن برشلونة أبدى رغبته في التعاقد مع المهاجم رافائيل لياو لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.
Advertisement
وأضافت: "النادي الكاتالوني قرر مطاردة الدولي البرتغالي عقب فشله في التوقيع مع نيكو ويليامز نجم أثلتيك بيلباو، في الوقت الذي تردد فيه أن "الروسونيري" يرى أن اللاعب غير قابل للبيع".
في المقابل أشارت إلى أن ميلان يعرض لياو للبيع بالفعل، لكنه يستهدف الحصول على 120 مليون يورو من الصفقة.
وتابعت: "خورخي مينديز، ليس وكيل لياو كما تردد في الفترة الماضية، لكنه على علاقة جيدة مع اللاعب ويعمل على تسويقه".
وزادت: "برشلونة لم يطارد لياو، لكن مينديز هو من عرض خدمات الجناح البرتغالي على إدارة النادي".
واختتمت: "ميلان سبق أن حصل على عرض سعودي لضم لياو نظير 70 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 20 مليوناً، لكن العملاق الإيطالي تمسك بالحصول على 120 مليوناً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2024-08-22
00:03 | 2024-08-22
23:00 | 2024-08-21
15:52 | 2024-08-21
12:38 | 2024-08-21
10:23 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24