18 مليون دولار من النصر لضم موهبة كورينثيانز

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي النصر السعودي تقدم بعرض رسمي لضم أحد أبرز المواهب في كرة القدم البرازيلية.



قالت صحيفة OGOL إن "العالمي" دخل في مفاوضات مع كورينثيانز لضم اللاعب ويسلي غاسوفا.

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وأوضحت: "النصر السعودي تقدم بعرض بلغت قيمته 18 مليون دولار (110 ملايين ريال برازيلي" نظير كسب خدمات اللاعب الشاب".

وأضافت: "نظراً للمشاكل المادية التي يعاني منه كورينثيانز، تتجه إدارة النادي إلى الاستماع إلى العرض السعودي ومناقشته".

وشددت على أن نادي كورينثيانز يأمل في الحصول على 137 مليون ريال برازيلي، ما يعادل 25 مليون دولار، في الوقت الذي لن يقبل فيه الحديث عن الصفقة إذا لم يقدم النصر 20 مليون دولار على أقل تقدير.

من جهته أكد الموثوق فابريزيو رومانو أن النصر وكورينثيانز لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن إتمام الصفقة.

ويسعى نادي النصر السعودي إلى الاستفادة من القرار الجديد بالتعاقد مع لاعبين أجانب يتم قيدهم في فئة أقل من 21 عاماً، حيث يبلغ ويسلي من العمر 19 عاماً، وظهر لأول مرة كلاعب محترف في 2023، وفي الموسم الحالي، شارك اللاعب الشاب في 46 مباراة، وسجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.