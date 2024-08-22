Advertisement

رياضة

لن يعيش طويلاً... مدرب كرة قدم شهير مُصاب بالسرطان: أذكروني كشخص جيّد

Lebanon 24
22-08-2024 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1237493-638599259073087616.jpg
Doc-P-1237493-638599259073087616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يأمل السويدي سفين غوران إريكسون المدير الفني السابق للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم ، والذي يعاني من مرض السرطان أن يتم ذكره كشخص جيّد.

وتنحى إريكسون من منصبه كمدير رياضي لفريق كارلستاد السويدي في شباط 2023 بسبب مضاعفات مرض السرطان.
Advertisement

وكشف مدرب لاتسيو السابق في كانون الثاني الماضي أنه لن يعيش أكثر من عام في أفضل الحالات بسبب إصابته بسرطان البنكرياس. (العربية)
 
 
إريكسون
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:18 | 2024-08-22
05:45 | 2024-08-22
04:00 | 2024-08-22
03:00 | 2024-08-22
01:46 | 2024-08-22
00:03 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24