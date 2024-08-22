لن يعيش طويلاً... مدرب كرة قدم شهير مُصاب بالسرطان: أذكروني كشخص جيّد

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يأمل السويدي سفين غوران إريكسون المدير الفني السابق للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم ، والذي يعاني من مرض السرطان أن يتم ذكره كشخص جيّد.وتنحى إريكسون من منصبه كمدير رياضي لفريق كارلستاد السويدي في شباط 2023 بسبب مضاعفات مرض السرطان.وكشف مدرب لاتسيو السابق في كانون الثاني الماضي أنه لن يعيش أكثر من عام في أفضل الحالات بسبب إصابته بسرطان البنكرياس. (العربية)