Advertisement

رياضة

بديل لرونالدو... هل ينتقل محمد صلاح إلى السعوديّة؟

Lebanon 24
22-08-2024 | 07:18
A-
A+
Doc-P-1237528-638599333753035045.jpg
Doc-P-1237528-638599333753035045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس نادي إيفرتون السابق كيث واينيس، أن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي هو الأقرب، وأنه سيرحل عن ليفربول، حسب موقع "ليفر إيكو".

وأضاف واينيس: "عندما كنت في السعودية مؤخرًا، رأيت الصخب الذي ينادي بقدومه. ربما يحصل رونالدو على موسم آخر بعد هذا، لذا فهم يريدون صلاح ليكون وجه الدوري وأيقونته".
Advertisement

وأضاف: "قد أكون مخطئًا، وقد لا يكون ذلك ممكنًا، لكنني أعتقد أن ليفربول سيكون في وضع أفضل إذا باع محمد صلاح قبل عام واحد من نهاية عقده، ربما كان الأمر سريًا حتى الآن وستكون هذه صفقة رئيسية، وبشكل منطقي".
وتابع: "ستحصل المملكة العربية السعودية على حقوق البث التلفزيوني قريبًا، وإذا جاء صلاح، فإن حقوق البث في مصر سترتفع إلى عنان السماء، هناك الكثير من الأسباب التي تجعل هذا منطقيًا". (الإمارات 24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:21 | 2024-08-22
08:00 | 2024-08-22
05:45 | 2024-08-22
05:14 | 2024-08-22
04:00 | 2024-08-22
03:00 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24