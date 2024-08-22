بديل لرونالدو... هل ينتقل محمد صلاح إلى السعوديّة؟

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أكد رئيس نادي إيفرتون السابق كيث واينيس، أن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي هو الأقرب، وأنه سيرحل عن ليفربول، حسب موقع "ليفر إيكو".وأضاف واينيس: "عندما كنت في السعودية مؤخرًا، رأيت الصخب الذي ينادي بقدومه. ربما يحصل رونالدو على موسم آخر بعد هذا، لذا فهم يريدون صلاح ليكون وجه الدوري وأيقونته".وأضاف: "قد أكون مخطئًا، وقد لا يكون ذلك ممكنًا، لكنني أعتقد أن ليفربول سيكون في وضع أفضل إذا باع محمد صلاح قبل عام واحد من نهاية عقده، ربما كان الأمر سريًا حتى الآن وستكون هذه صفقة رئيسية، وبشكل منطقي".