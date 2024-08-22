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رياضة

إنريكي: "باريس سان جيرمان" غير مستعدّ لدفع مبالغ باهظة مقابل أيّ لاعب

Lebanon 24
22-08-2024 | 09:21
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أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن "النادي لن يتسرع في دخول سوق الانتقالات حتى بعد إصابة المهاجم غونزالو راموس لأنه غير مستعد لدفع مبالغ باهظة مقابل أيّ لاعب".

وقال إنريكي للصحفيين: "من المحزن دائما أن تخسر لاعبا، لكن هذا لا يغير أي شيء. نملك فريقا جيدا للغاية ولدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين، لدينا بالفعل فريق هنا فاز بالدوري، لذلك نحن نراقب نافذة الانتقالات وسنرى ما إذا كان بوسعنا شراء لاعب بسعر طبيعي، لكن إذا كان السعر سخيفا، فلن ندفعه. نحن لسنا في عجلة من أمرنا".
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وشرح المدرب الصعوبات التي يواجهها فريق مثل باريس سان جيرمان عندما يتطلع إلى شراء لاعب، وقال: عندما يضطر فريق كبير مثل باريس سان جيرمان إلى شراء غسالة ملابس، فبدلا من أن يدفع أربعة يورو تصبح تكلفتها 400 يورو، ثم يتعين على الغسالة أن تعمل مثل الغسالة التي تكلف 400 يورو، لكنها تكلف أربعة يورو فقط". (العربية)
 
 
 
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